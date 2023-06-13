На десятках улиц Энгельса 14 июня отключат свет

Фото: Новости Энгельсского района
Завтра, 14 июня, в Энгельсе отключат свет на нескольких улицах. Об этом сообщило АО "Облкоммунэнерго", объяснив меру текущим ремонтом.
С 09:00 до 13:00 и с 13:00 до 17:00 в МКД по адресам: проспект Строителей, 3, 5;
с 09:00 до 13:00 в МКД по адресам: улица 148-й Черниговской дивизии, 6А;
с 09:00 до 20:00 в частном секторе по адресам:
- проезд Байкальский, 1-20;
- улица Братская, 1-37;
- улица Мира, 47-68;
- улица Байкальская, 80-109;
- улица Рижская, 24-26;
- проспект Волжский, 54-59;
- улица Омская, 9-21;
- улица Новосибирская, 9-25;
- 2-й Воронежский проезд, 24-45;
- улица Ульяновская, 1-11;
с 09:00 до 13:00 в частном секторе по адресам:
- улицаДзержинского, 37-61; 36-56;
- улица Советская, 92;
- улица Революции 1905 г., 2-34; 1-31.
Телефон диспетчерской службы: 8(8453) 54-31-93; 95-42-61.