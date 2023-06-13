На десятках улиц Энгельса 14 июня отключат свет

Фото: Новости Энгельсского района

Завтра, 14 июня, в Энгельсе отключат свет на нескольких улицах. Об этом сообщило АО "Облкоммунэнерго", объяснив меру текущим ремонтом.

С 09:00 до 13:00 и с 13:00 до 17:00 в МКД по адресам: проспект Строителей, 3, 5;

с 09:00 до 13:00 в МКД по адресам: улица 148-й Черниговской дивизии, 6А;

с 09:00 до 20:00 в частном секторе по адресам:

- проезд Байкальский, 1-20;

- улица Братская, 1-37;

- улица Мира, 47-68;

- улица Байкальская, 80-109;

- улица Рижская, 24-26;

- проспект Волжский, 54-59;

- улица Омская, 9-21;

- улица Новосибирская, 9-25;

- 2-й Воронежский проезд, 24-45;

- улица Ульяновская, 1-11;

с 09:00 до 13:00 в частном секторе по адресам:

- улицаДзержинского, 37-61; 36-56;

- улица Советская, 92;

- улица Революции 1905 г., 2-34; 1-31.

Телефон диспетчерской службы: 8(8453) 54-31-93; 95-42-61.