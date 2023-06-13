В Саратовской области около 25 тыс. пенсионеров каждый год пользуются «Мобильными бригадами»

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В рамках нацпроекта «Демография» ежегодно 25 тыс. пожилых жителей Саратовской области являются получателями услуг «Мобильных бригад». Об этом сообщает пресс-служба министерства труда и соцзащиты.

Комплексные центры выполняют доставку лиц старше 65 лет, которые проживают в сельской местности, в медицинские организации, где проводятся профилактические осмотры.

Активно данной услугой пользуются пенсионеры Пугачевского центра социального обслуживания населения. Выезд в медицинскую организацию проводят в соответствии с графиком, который согласован с Пугачевской районной больницей.

В центре социального обслуживания населения Пугачевского района отметили: «Услуга «Мобильные бригады» очень востребована нашими получателями услуг. Далеко не каждый пенсионер может самостоятельно доехать в районную больницу, чтобы сдать анализы и провести профилактический осмотр. «Мобильные бригады» стали хорошей поддержкой получателям услуг района и отдаленных поселков».