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НовостиОбщество13 июня 2023 13:21

Минприроды: Саратовские леса патрулируются 23 квадрокоптерами

Елена Маркелова
Архив КП

Архив КП

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

У Саратовской области имеется 96 процентов техники, необходимой для тушения пожаров. Об этом в ходе онлайн-брифинга рассказал замминистра природных ресурсов и экологии региона Денис Трошин.

Он сообщил о сформированных на саратовской земле 25 группах пожаротушения, в которые вошли порядка 270 человек. В помощь им закуплено 175 единиц техники.

Глава ведомства подчеркнул, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации министерство имеет возможность привлечь еще полторы тысячи человек. при возникновении ЧС есть возможность дополнительно привлечь 1,5 тысячи человек и 400 единиц техники. Пожарную безопасность в регионе отслеживают 23 квадрокоптера.