Ансамбль ANTORI из Саратова выступит на Moscow Jazz Festival

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100 камерных ансамблей и джазовых оркестров из 21 субъекта федерации станут участниками Moscow Jazz Festival. Эти коллективы из числа победителей Всероссийского конкурса молодежных джазовых коллективов, учрежденного Фондом поддержки и развития музыкального искусства Игоря Бутмана.

Лауреатом от саратовского региона стал камерный ансамбль ANTORI. Он состоит из студентов и преподавателей Саратовского областного колледжа искусств.

Лучшие молодые джазовые музыканты со всей страны выступят на сценах Московского джазового фестиваля с 20 по 24 июня. Площадки установлены в парках «Зарядье» и «Музеон», на площади у ЦУМа и на ВДНХ. Специальные концертные программы также пройдут в фудмолле «Депо» и на Северном Речном вокзале. Вход для всех зрителей будет свободным.