В Марксе вынесен приговор судебному приставу за подлог и превышение полномочий

Как стало известно сегодня, 13 июня, собранные Марксовским межрайонным следственным отделом СУ СКР по Саратовской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении бывшего судебного пристава-исполнителя, виновного в превышение должностных полномочий и служебном подлоге.

У должника имелась задолженность по алиментам в сумме более 330 тыс. рублей, судебный пристав-исполнитель, в чьем производстве находилось дело в 2022 году незаконно изготовил несколько документов, и способствовал закрытию дела и возвращении исполнительного документа взыскателю.

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде штрафа, с лишением права занимать должности на государственной службе сроком на 3 года.