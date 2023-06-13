фото: телеграм-канал Евгения Ковалева

Саратовские депутаты предлагают заменить выплаты на лекарства выдачей льготных препаратов. Об этом стало известно сегодня, 13 июня, в ходе заседании комитета Саратовской областной Думы по соцполитике.

Главврач городской больницы № 1 Евгений Ковалев (фракция «ЕР») предложил заменить денежную выплату «на лекарства» непосредственно выдачей льготных лекарств. Такое предложение он высказал сегодня на заседании комитета думы по соцполитике.

По словам Ковалева, размер льготных выплат на данный момент намного ниже, чем стоимость лекарств. Главный врач отметил, что зачастую на прием к нему приходят люди и говорят об удорожании необходимых препаратов, льгота составляет 1200 рублей, при этом затраты на лекарства несоизмеримы с этими выплатами.