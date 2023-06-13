Саратов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество13 июня 2023 8:57

Саратовские депутаты предлагают заменить выплаты на лекарства выдачей льготных препаратов

Вопрос о «размонетизации» льгот поднял Евгений Ковалев
Евгений Бадиков
фото: телеграм-канал Евгения Ковалева

фото: телеграм-канал Евгения Ковалева

Саратовские депутаты предлагают заменить выплаты на лекарства выдачей льготных препаратов. Об этом стало известно сегодня, 13 июня, в ходе заседании комитета Саратовской областной Думы по соцполитике.

Главврач городской больницы № 1 Евгений Ковалев (фракция «ЕР») предложил заменить денежную выплату «на лекарства» непосредственно выдачей льготных лекарств. Такое предложение он высказал сегодня на заседании комитета думы по соцполитике.

По словам Ковалева, размер льготных выплат на данный момент намного ниже, чем стоимость лекарств. Главный врач отметил, что зачастую на прием к нему приходят люди и говорят об удорожании необходимых препаратов, льгота составляет 1200 рублей, при этом затраты на лекарства несоизмеримы с этими выплатами.