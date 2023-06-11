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НовостиОбщество11 июня 2023 5:26

Володин предложил запретить главврачам Саратова руководить частными клиниками

Елена Маркелова
Архив КП

Архив КП

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин выступил с инициативой принять областной закон, который бы запретил главным врачам государственных клиник параллельно возглавлять частные. Об этом сообщил телеграм-канал Володин Саратов.

- Что получается? Областную глазную клинику возглавляет главный врач, а через дорогу – аффилированная с ним частная. В Петровске главный врач ЦРБ возглавляет, а через дорогу – частная его же. Ограничивайте это все, – потребовал политик.

Со своей инициативой Вячеслав Викторович обратился к депутатам регионального парламента.