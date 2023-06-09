Десять школьников Саратова сдали ЕГЭ на максимальный балл

Фото: Телеграм-канал Лада Мокроусова
Десять школьников Саратова сдали единый госэкзамен на высший балл. Старшеклассников поздравила с достижениями мэр Лада Мокроусова в телеграм-канале.
Она перечислила имена успешных учащихся. По литературе 100 баллов набрали:
Милана Курбатова (Национальная татарская гимназия им. Героя Советского Союза Г.Г.Рамаева);
Юлианна Берсан (школа №73);
Алена Лапшова (гимназия №2);
Арина Сидорова (школа №52).
По химии отличились:
Диана Соколова (гимназия «Авиатор»);
Вероника Дарюхина (лицей №4);
Леонид Нериков (школа №52);
Анна Ксензова (физико-технический лицей №1);
Софья Кленина (гимназия №1);
Дана Нефедова (лицей-интернат №64).