Десять школьников Саратова сдали ЕГЭ на максимальный балл

Фото: Телеграм-канал Лада Мокроусова

Десять школьников Саратова сдали единый госэкзамен на высший балл. Старшеклассников поздравила с достижениями мэр Лада Мокроусова в телеграм-канале.

Она перечислила имена успешных учащихся. По литературе 100 баллов набрали:

Милана Курбатова (Национальная татарская гимназия им. Героя Советского Союза Г.Г.Рамаева);

Юлианна Берсан (школа №73);

Алена Лапшова (гимназия №2);

Арина Сидорова (школа №52).

По химии отличились:

Диана Соколова (гимназия «Авиатор»);

Вероника Дарюхина (лицей №4);

Леонид Нериков (школа №52);

Анна Ксензова (физико-технический лицей №1);

Софья Кленина (гимназия №1);

Дана Нефедова (лицей-интернат №64).