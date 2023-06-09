Саратов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
+27°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество9 июня 2023 11:17

Завод «Аврора» из Саратова получил новые патенты на инновационное оборудование

Елена Маркелова
Фото: Минпромэнерго Саратовской области

Фото: Минпромэнерго Саратовской области

Саратовский завод «Аврора» получил новые патенты. Предприятие продолжает успешно разрабатывать инновационное оборудование.

Авторские права завода подтверждены на линейный укупор для сборки двухкомпонентных колпачков с автоматической ориентацией; механизм торможения этикетки на этикетировщике; ролик аппликатора этикетировочной машины.

«Аврора» получила патенты в рамках участия в программах субсидирования Регионального центра инжиниринга. Еще три новых полезных модели проходят процедуры оформления. Вскоре их тоже запатентуют.