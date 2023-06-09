Две электрички Саратова изменят расписание и столько же не выйдут в рейсы

Фото: Приволжская железная дорога

Четыре пригородных электропоезда Саратова изменят расписание. Это связано с плановым ремонтом путей на перегоне Курдюм – Татищево Саратовского региона.

Изменение графика движения произойдет на маршрутах: Аткарск – Анисовка (15 июня); Анисовка – Жасминная (16 июня).

Кроме того, на 15 июня отменены рейсы пригородных поездов сообщением Саратов – Ртищево (и обратно), а на 16 июня – сообщением Татищево – Анисовка.

Приволжская железная дорога просит пассажиров заранее ознакомиться с расписанием пригородных поездов и спланировать поездку.