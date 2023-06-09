Будущий спорткомплекс в Саратове получил название «Протон-Арена»

Фото: Телеграм-канал Роман Бусаргин

Спорткомплекс в поселке Солнечный-2 переименуют из «Газовика» в «Протон-Арену». Об этом губернатор Роман Бусаргин сообщил в телеграм-канале.

Чиновник отметил, что это название поддержано саратовцами, спортсменами. Будущий спорткомплекс станет базой для игр женской волейбольной команды «Протон». Откроется объект в конце этого года.

Напомним, что спорткомплекс начал возводиться в 2013 году, затем строительство «заморозили». Председатель Госдумы Вячеслав Володин нашел деньги на завершение строительства.