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НовостиОбщество9 июня 2023 10:43

Будущий спорткомплекс в Саратове получил название «Протон-Арена»

Елена Маркелова
Фото: Телеграм-канал Роман Бусаргин

Фото: Телеграм-канал Роман Бусаргин

Спорткомплекс в поселке Солнечный-2 переименуют из «Газовика» в «Протон-Арену». Об этом губернатор Роман Бусаргин сообщил в телеграм-канале.

Чиновник отметил, что это название поддержано саратовцами, спортсменами. Будущий спорткомплекс станет базой для игр женской волейбольной команды «Протон». Откроется объект в конце этого года.

Напомним, что спорткомплекс начал возводиться в 2013 году, затем строительство «заморозили». Председатель Госдумы Вячеслав Володин нашел деньги на завершение строительства.