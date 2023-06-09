«Мои документы» Саратовской области изменили график работы в связи с Днем России

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Изменился график работы центров «Мои Документы». Это связано с празднованием Дня России.

12 июня является нерабочим праздничным днем во всех центрах «Мои Документы» Саратовской области.

С 13 июня центры возобновят работу в соответствии с действующим графиком. Отдельные центры, перечень которых можно уточнить на официальном сайте, 13 июня года не работают.

Дополнительную информацию можно получить по телефону Единой справочной службы центров «Мои Документы» региона: 8 (8452) 65-39-69.