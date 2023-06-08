На трех саратовских маршрутах снова выявили нарушения

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Накануне, 7 июня, сотрудники комитета муниципального контроля совместно с представителями Ространснадзора провели обследование маршрутной сети общественного транспорта города на предмет соблюдения обязательных требований, установленных для организаций, осуществляющих транспортное обслуживание населения.

На муниципальных автобусных маршрутах № 78, 45 и 67 выявлены многочисленные нарушения. Отсутствие медицинского осмотра водителей, неисправная работа электронного информационного табло, антисанитарное состояния салонов, безбилетный провоз пассажиров и другие нарушения стали поводом для возбуждены дел об административных правонарушениях.

Перевозчикам будут объявлены предостережения.