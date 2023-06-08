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Жительница Шихан лишилась 5 тысяч долларов, пытаясь вложиться в криптовалюту. Об этом пресс-службе регионального ГУ МВД.

Согласно данным правоохранителей, жительница Шихан в интернете наткнулась на объявление, обещающее доход с криптовалюты. Женщина связалась с «инвестиционным помощником» и перевела на различные счета 60 тысяч рублей, а еще 5000 долларов было заплачено доверчивой гражданской в качестве «страховки» для вывода денег.

Когда женщина опомнилась, то было уже поздно. Заявленный ущерб составил 656 тысяч рублей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.