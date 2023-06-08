На саратовских прилавках не обнаружили убивший десятки людей «Мистер Сидр»

Фото: Роспотребнадзор Саратовской области

В Саратовской области не обнаружили «Мистер Сидр». Такую информацию обнародовала сотрудники регионального отделения Роспотребнадзора Елена Никонова.

Речь идет об алкогольном напитке производства ООО «Анди» (Самарская область). Он унес жизни 29 человек в нескольких областях России.

Как уточнила Никонова, в сидр был добавлен метиловый спирт, который и послужил причиной отравлений и летальных исходов. Также спикер рассказала о частых обращениях в ведомство саратовцев с требованием убрать с прилавков всякий сидр. – О снятии с реализации этого напитка других марок речи не идет, добавила руководитель.