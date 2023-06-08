Жителей Саратова предупредили о закрытии на несколько дней железнодорожного переезда на Сокуре

В Ленинском районе областного центра на несколько дней закроют железнодорожный переезд. Мера будет иметь временный характер, сообщила пресс-служба ПривЖД.

С 9 по 14 июня будет закрыто движение на 291 километре перегона Трофимовский-2 - Зоринский на Сокурском тракте. График ограничения следующий:

- 9 июня с 1:30 до 3:05; - 10 июня с 00:01 до 2:05; - 12 июня с 3:30 до 5:35; - 13 июня с 12:50 до 15; - 14 июня с 14:40 до 16:40.

ПривЖД предлагает автомобилистам в качестве альтернативы миновать закрытый участок через проспект Строителей, улицу Шехурдина и Московское шоссе.