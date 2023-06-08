Огурцы и помидоры подешевели в Саратовской области

Архив КП Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За минувшую неделю в Саратовской области подешевели огурцы и помидоры, из подорожавших овощей в цене более других прибавила капуста, сообщает региональный комитет статистики.

Огурцы потеряли 10,6 процентов цены и стоят в среднем 97 рублей за килограмм. Помидоры понизились на 9,4 процента (136 рублей за кило). Лук-репка теперь стоит 64 рубля/кило (-3,4 процента.

Выросших в цене продуктов гораздо больше. За неделю на 16 процентов подорожала капуста (до 51 рубля за килограмм). Также из «борщевого набора» дороже стали морковь (+3,2 процента) и картофель (+2,6 процента) – 49 рублей и 31 рубль за килограмм соответственно.

Куры показали рост цены на 4,2 процента (180 рублей/кило), яблоки – на 2,2% (90 рублей/кило), творог – на 1,9 процента (355 рублей/кило). 1,1 процента стоимости прибавила вареная колбаса. За килограмм продукта в среднем придется отдать 590 рублей.