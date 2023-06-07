Уникальный в ПФО аппарат для раннего выявления онкологии заработает в Саратове в июне

Фото: Телеграм-канал Володин Саратов

С единственным в ПФО аппаратом для раннего выявления онкологических заболеваний ознакомили председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина в Саратове. Об этом политик сообщил в телеграм-канале.

Встреча с передовыми медиками состоялась в центре кластерной онкологии на базе Саратовского Государственного медицинского университета. Установка аппарата, представляющего собой высокотехнологичный диагностический метод ядерной медицины, завершится в этом месяце. С 28 июня жители региона смогут обследоваться на аппарате.

Современная диагностика позволит находить онкологию на ранних стадиях. На сегодняшний день для данной цели пациенты уезжают в другие регионы.