Фото: Архив КП

Саратовские депутаты подняли вопрос «О необходимости защиты русского языка при размещении вывесок». Об этом сегодня, 7 июня, говорили на заседание круглого стола в Саратовской областной думе.

Зампред областной думы Роман Чуйченко подчеркнул, что в России «меняется дух времени», но тем не менее, русский язык достаточно богат, чтобы использовать иностранные слова.

-В свете последних геополитических событий тема обрела остроту и актуальность в нашем обществе. Наши коллеги из Краснодара приняли запрет на использование в вывесках языков, не являющихся коренными в России, - пояснил Чуйченко.

Также, депутат отметил, что «в Советском Союзе не было иностранных вывесок и это было нормально».

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