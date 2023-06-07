Конфискованных на таможне краснокнижных орлят поселили в Хвалынском национальном парке

Фото: МинИнформ64 Z

В Хвалынском национальном парке поселились три птенца степного орла. Ранее они были изъяты у конртабандиста.

Напомним, что грузовик MAN был остановлен на границе с Казахстаном пограничной службой управления ФСБ. В авто и были обнаружены краснокнижные птенцы.

Представитель национального парка «Хвалынский» Светлана Почтеннова рассказала, что пока птенцы из-за малого возраста сидят в коробке, в вольер им пока рано. Их кормят мясом. - Степные орлы – это бесценные птицы. У нас их никогда не было. Но с помощью специалистов-ветеринаров, мы их выходим, - заверила Почтеннова.