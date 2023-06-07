Роман Бусаргин подвел итоги опроса саратовцев касаемо автобусных маршрутов

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Губернатор Роман Бусаргин подвел итоги опроса саратовцев касаемо претензий к самым популярным автобусным маршрутам города. Глава региона опубликовал итоги в своем телеграм-канале.

Автобус № 90 – основные замечания по данному маршруту касались интервалов движения. Перевозчик дополнительно закупил автобусы и выпустил их на линию, чтобы довести до норматива в 36 машин на маршруте. На данный момент интервал движения и количество транспорта на линии не соответствуют условиям контракта, и администрация города обратилась в суд, чтобы лишить данного перевозчика лицензии.

Автобус № 6 – после большого количества жалоб перевозчик пообещал до конца июня обеспечить на линии необходимое количество транспорта, в противном случае, по словам губернатора, дело так же кончится судом

Автобусы № 11 и № 53 – больше всего нареканий вызывают чистота салонов и хамское поведение водителей. Перед профильным министерством губернатором поставлена задача усилить работу по контролю и проводить ежедневные рейды.