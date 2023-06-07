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НовостиОбщество7 июня 2023 6:42

На «Городских просторах» Саратова отключили холодную воду

Елена Маркелова
Архив КП

Архив КП

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В микрорайон «Городские просторы» сегодня отключили холодную воду. Об этом сообщила пресс-служба администрации Ленинского района Саратова.

В МО причиной вынужденного ограничения подачи ресурса назвали повреждение водопровода по улице Булгакова, которое произошло по вине ООО «Стройгрупп». На месте работают специалисты ООО "КВС". Они восстанавливают водовод. По их расчетам, водоснабжение восстановится к 17.00.

По заявке Ленинской администрации организован подвоз питьевой воды. Ее можно получить у дома №6 по улице Булгакова.