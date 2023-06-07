Неизвестный сообщил о заложенных бомбах во всех ТРЦ Саратова и Кемерово

За неделю инстанция получила три подобных сообщения Фото: Елена Маркелова

Электронное письмо о якобы заложенных во всех торгово-развлекательных центрах Кемерово и Саратова пришло на e-mail Кемеровского районного суда Кемеровской области. Информацией поделилась пресс-служба инстанции.

Уточняется, что в тексте сообщается: все ТРЦ заминировала группировка Asylum. Для избежания взрывов неизвестный требовал перевести ему 20 миллионов рублей по указанному номеру.

Это сообщение уже третье за неделю среди подобных, полученных райсудом. Прежде инкогнито требовал двести миллионов рублей и угрожал расправой над детьми.

Официальный представитель Кемеровского районного суда Кемеровской области Дмитрий Бакальчук на официальной странице инстанции ВКонтакте заявил, что по факту получения указанных писем сделаны обращения в правоохранительные органы.