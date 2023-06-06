Кадры с места ЧП в Парке. фото: пресс-служба правительства Саратовской области

Открытие горпарка в Саратове отложено на неопределенный срок. Об этом сообщает телеграм-канал главного парка города.

Напомним, территория горпарка закрыта для посетителей начиная с 10 мая после ЧП.

Известно, что прокуратура заявила о необходимости дополнительного обследования деревьев в парке, результаты которого надлежит передать в "зеленую комиссию" при администрации города Саратова, после чего представители комиссии вынесут решение.

Парк выполнил эти требования. Для обследования деревьев были привлечены эксперты, и результаты комиссии были переданы 25 мая. По словам пресс-службы горпарка, ответа от "зеленой комиссии" до сих пор нет.

- Мы знаем, что Городской парк является любимым местом отдыха для многих жителей и гостей города, и поэтому делаем всё, что от нас зависит, чтобы скорее открыть его для посетителей, - высказалась администрация парка.