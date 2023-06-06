16 педагогов поедут на работу в саратовские села по президентской программе

Фото: Пресс-служба правительства Саратовской области

16 педагогов-участников Федеральной программы президента РФ Владимира Путина «Земский учитель» в 2023 году устроятся на работу в села Саратовской области. С ними встретился губернатор Роман Бусаргин.

Чиновник напомнил собравшимся, что в Саратовской области благодаря данной мере поддержки уже работает 57 учителей. 5 из тех 16 учителей, которым предстоит выехать в глубинку, приехали из других регионов. Победителям программы предоставляется единовременная выплата «подъемных» размером в миллион рублей. Условием является то, что педагогам будет необходимо отработать в селах 5 лет.

Бусаргин перечислил и другие меры поддержки для учителей. Это единовременные выплаты молодым специалистам, доплаты за классное руководство, отдельная премия лучшим классным руководителям. Также вырос призовой фонд лауреатам областного этапа конкурса «Учитель года».