Роспотребнадзор призвал саратовцев не пить смертельно опасный «Мистер Сидр»

Фото: Телеграм-канал Время саратовское Z

Управление Роспотребнадзора по Саратовской области обратилось к населению региона с призывом не употреблять пивной продукт «Мистер Сидр» производства ООО «АНДИ» (Самарская область).

В ведомстве обратились к саратовцам: если вы обнаружили такие товары в продаже, то убедительная просьба сообщить по телефонам «горячей линии» 8-800-100-1858, 8 (8452) 22–88–48. Также это можно сделать по адресу электронной почты: sarrpn@san.ru с указанием юридического лица, названия и адреса торговой точки.

В Россельхознадзоре напомнили, что в Ульяновской области отравление опасным напитком привело к гибели двух десятков человек. Пострадали от сидра также в Удмуртии, Самарской и Нижегородских областях.