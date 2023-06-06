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НовостиОбщество6 июня 2023 6:32

В Саратове приняли решение пустить маршрутки вместо автобусов на одном из маршрутов

У саратовского маршрута, заменяющего трамвай №9 изменится классификация автобусов
Евгений Бадиков
фото: архив КП

фото: архив КП

С сегодняшнего дня на муниципальном маршруте №19 изменится классификация автобусов. Об этом сообщила мэрия города.

Пять автобусов большой вместимости заменят на восемь автобусов меньшей вместимости, добавив два больших автобуса только в часы пик. Такое решение власти приняли после изучения пассажиропотока муниципального автобусного маршрута № 19. Он заменяет трамвай № 9, закрытый на время реконструкции и двигается от 1-го Просяного проезда до Мирного переулка.

Новое решение позволит сократить интервалы движения между подвижным составом с 15 мин до 10 мин и улучшит качество обслуживания пассажиров. Также будет осуществляться контроль за стабильным выполнением дежурных вечерних рейсов.