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НовостиОбщество6 июня 2023 3:07

Мэрия Саратова насчитала 37 работающих в две смены школ в Саратове

Елена Маркелова
Архив КП

Архив КП

Фото: Михаил ФРОЛОВ

37 школ Саратова продолжают работу в две смены. Информацию обнародовала и.о. председателя городского комитета по образованию Елена Перепилицина.

Очень проблема ощущается в МКР с большой концентрацией застройки. В некоторой степени, по словам чиновницы, она разрешится при вв оде в ближайшие месяцы корпусов школ №77, №103, №66 и в Ласточкино.

Перепилицина доложила, что в областном центре ведутся работы по оптимизации учебного процесса. Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин ранее заявил о назревшей необходимости перевести все школы региона на односменную учебу. Соответствующее поручение субъектам федерации дал президент РФ Владимир Путин.