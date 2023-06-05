Фото: Архив КП

В Заводском районе Саратова за один день жертвами нападения стали две женщины. Об этом сегодня, 5 июня, рассказали в городском УМВД.

Оба случая произошли 1 июня в поселке Юриш. По данным полицейских, на 18-летнюю девушку напал мужчина, избил ее и скрылся. В тот же день аналогичный случай произошел с 68-летней женщиной – по данному факту возбуждено уголовное дело.

Причастен ли к двум инцидентам один и тот же человек, пока неизвестно.

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