Фото: Архив КП

Жители Саратова при отсутствии ГВС смогут обращаться по телефонам «горячей линии».

Сегодня в правительстве региона прошло постоянно действующее совещание губернатора Романа Бусаргина с зампредами и министрами.

Бусаргин отметил, что в связи с гидравлическими испытаниями в 368 многоквартирных домах были нарушены сроки отключения горячей воды. В настоящее время этот вопрос находится на рассмотрении прокуратуры.

Мэрия Саратова в своем Телеграм-канале опубликовала номера телефонов. Теперь жители смогут обращаться в случае отсутствия горячей воды по телефонам:

Октябрьский район: 39-29-31, 39-29-47;

Фрунзенский район: 67-02-58, 67-03-00;

Ленинский район: 63-15-45, 63-36-70;

Заводской район: 96-40-50, 96-07-70;

Кировский район: 26-27-98, 26-30-51;

Волжский район: 23-33-10; 23-18-50.

Изначально «горячие линии» должны были работать круглосуточно, но потом чиновники поменяли релиз. По данным пресс-службы, звонки принимаются с 9:00 до 18:00.

"Горячие линии" также создадут в Энгельсе и Балаково.

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