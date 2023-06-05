Фото: Архив КП
Энгельсский военкомат отметил «кратный» рост желающих служить по контракту. Об этом сегодня, 5 июня, сообщил военный комиссар по Энгельсу, Энгельсскому и Ровенскому районам Виктор Попов.
По словам Попова, для оформления граждан пришлось даже расширить штат, привлечь еще одного сотрудника.
-Желающих стало, вам сказать, кратно больше,- отметил Попов.
По его мнению, люди приходят в военкомат из патриотических соображений. В качестве примера Попов привел своего знакомого. Владелец бизнеса передал предприятие своей жене, заключил контракт и стал командиром взвода разведки.
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