Фото: Архив КП

Счетная палата Саратовской области нашла нарушения в деятельности МФЦ почти на 95 миллионов рублей. Сведения были опубликованы в отчете счетной палаты о работе за первый квартал 2023 года.

В ходе плановой проверки аудиторы палаты выявили, что численность сотрудников ГАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» укомплектована не в полном объеме. Из-за этого, окна приема функционируют не в полном объеме, как установлено по распоряжению губернатора.

-За счет неукомплектованности штатными сложилась экономия средств в размере 93,164 миллиона рублей, что составляет 11,6% от фонда оплаты труда в 2021 и 15,4% от фонда оплаты труда в 2022 году, - пояснили в Счетной палате.

За счет сложившейся экономии средств, работники необоснованно получали дополнительную квартальную премию. Таких случаев было выявлено 23 на общую сумму 654,6 тысяч рублей.

После проверки в МФЦ направили представление, а в министерство экономического развития области – информационное письмо.

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