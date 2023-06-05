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НовостиОбщество5 июня 2023 11:11

Бусаргин указал чиновникам районов Саратовской области на затягивание подготовки к купальному сезону

Елена Маркелова
Фото: Пресс-служба правительства Саратовской области

Фото: Пресс-служба правительства Саратовской области

Губернатор Роман Бусаргин обсудил с коллегами начало купального сезона в Саратовской области. Тема прозвучала одной из ключевых на сегодняшнем ПДС, прошедшем в кабмине.

Чиновник отметил, что средняя температура воды в Волге уже превысила 18 градусов. Тем не менее документы-заявки на открытие поданы всего на 31 пляж региона, в том числе 11 муниципальных.

Роман Викторович указал: процесс затянулся в Вольском, Красноармейском, Аткарском районах. Он поручил в ближайшие дни получить все разрешения для обеспечения жителям безопасного отдыха на воде.