ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА ЗАГС

В Саратове свидетельство о рождении мужчина получил только в 35 лет. Об этом сообщили сотрудники управления по делам ЗАГС правительства Саратовской области.

В отдел ЗАГС по Фрунзенскому и Волжскому районам Саратова обратился 35-летний горожанин. Мужчина хотел получить свидетельство о рождении.

Как выяснилось позже, запись акта о его рождении вовсе отсутствовала. До 35 лет мужчина не имел ни одного документа.

К делу подключили несколько ведомств. Благодаря сотрудникам администрации и правоохранительных органов, 3 июня гражданин получил свой первый документ.

По какой причине горожанин не был зарегистрирован – неизвестно. Сотрудники ЗАГСа также рассказали горожанину, как получить все необходимые документы.

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