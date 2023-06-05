Сегодня, 5 июня, в Саратовской области похолодает до +3 градусов с утра, о чем сообщает региональный гидрометцентр.

В Саратове температура колеблется от +11 градусов с утра до +22 в разгар дня. На небе наблюдаются легкие облака. Дует едва заметный северо-восточный ветер, отдельные порывы которого достигают 8 м/с.

В Саратовской области установится переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер дует северной четверти, со скоростью 5 - 10 м/с с отдельными порывами до 13 м/с.. Температура воздуха с утра колеблется от +8 до +13 градусов, в пониженных местах похолодает до +3 градусов. Днем воздух прогреется до 19-24 градусов.