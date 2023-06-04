В Саратове мужчина на LIFAN врезался в дерево и погиб в горящей машине

Фото: Госавтоинспекция

Сегодня утром, 4 июня, в Заводском районе Саратова мужчина на LIFAN врезался в дерево и погиб.

По предварительным данным, авария произошла примерно в 7.40 напротив дома 3 на 5-м лесопильном проезде.

Водитель автомобиля LIFAN, данные которого устанавливаются, не справился с управлением и вылетел в кювет. После этого машина врезалась в дерево и загорелась.

В результате ДТП водитель погиб. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции города. Все обстоятельства произошедшего выясняются.