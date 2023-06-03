В Энгельсском политехникуме вручили сертификаты по программе «Юный автомобилист»

Фото: Энгельсский политехникум

Сегодня, 3 июня, в Энгельсском политехникуме состоялось торжественное вручение сертификатов по обучению по дополнительной общеразвивающей программе «Юный автомобилист».

Это был 1 выпуск детской автошколы. Учащиеся поблагодарили педагогов и инструкторов за качественное обучение и профессионализм.

Подросткам в рамках программы показали принципы работы и устройство автомобиля, основы его правильной эксплуатации и получили необходимые знания ПДД и навыкам первой помощи.

Директор Энгельсского политехникума Василий И Лепехин поздравил ребят с успешной сдачей.

Концертную программу представил студенческий клуб «Экватор». Студенты Энгельсского политехникума исполнили первый в истории официальный гимн системы среднего профессионального образования России.

Детская автошкола продолжит свою работу в новом учебном году.