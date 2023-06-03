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НовостиОбщество3 июня 2023 18:25

Энгельсский политехникум отметил День защиты детей

Площадка учебного заведения работала в городском парке
Наталия Калинина
Фото: Энгельсский политехникум

Фото: Энгельсский политехникум

На День защиты детей Энгельсский политехникум представил культурно-развлекательную площадку в городском парке!

Фото: Энгельсский политехникум

Фото: Энгельсский политехникум

Студенческий клуб и преподаватели спецдисциплин смогли предложить детям большой выбор полезных и ярких развлечений. Малыши могли освоить азы профессий: украсить пряники как наши кондитеры и одеть куклу как модельеры.

В программе также были песни и танцы, работала фотозона для будущих звезд «Студвесны».

Фото: Энгельсский политехникум

Фото: Энгельсский политехникум