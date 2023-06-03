Энгельсский политехникум отметил День защиты детей

Фото: Энгельсский политехникум

На День защиты детей Энгельсский политехникум представил культурно-развлекательную площадку в городском парке!

Фото: Энгельсский политехникум

Студенческий клуб и преподаватели спецдисциплин смогли предложить детям большой выбор полезных и ярких развлечений. Малыши могли освоить азы профессий: украсить пряники как наши кондитеры и одеть куклу как модельеры.

В программе также были песни и танцы, работала фотозона для будущих звезд «Студвесны».