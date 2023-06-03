Саратовская ярмарка
В Саратове открыли 16 плодовоовощных ярмарок. Лада Мокроусова подписала соответствующий документ и теперь ярмарки заработали во всех районах города.
Ярмарки открыты с 8.00 до 20.00 ежедневно с 1 июня по 30 июня 2023 года. Торговые площадки включают автолавки, столы и палатки. Они заработали по следующим адресам:
Кировский район
1. Ул. Большая Садовая, 168/174а
Волжский район
1. Ул. имени Николая Чернышевского, 169
Заводской район
1. Проспект Энтузиастов, 31
2. Площадь имени Орджоникидзе, 1/1
3. Ул. Пензенская, 41
Октябрьский район
1. Ул. 2-я Садовая, 115/121
2. Ул. им. Хользунова А.И., 16/34
Ленинский район
1. Проспект Строителей, 21
2. 1-й проезд Строителей, 2
3. Ул. Ипподромная, 17
4. Ул. Гвардейская, 20
5. Ул. им. Тархова С.Ф., 18
6. Ул. Топольчанская, 1
7. Ул. Перспективная, 27а
Фрунзенский район
1. Ул. Большая Садовая, 149а
2. Ул. Шелковичная, 190.