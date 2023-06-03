Саратовская ярмарка

В Саратове открыли 16 плодовоовощных ярмарок. Лада Мокроусова подписала соответствующий документ и теперь ярмарки заработали во всех районах города.

Ярмарки открыты с 8.00 до 20.00 ежедневно с 1 июня по 30 июня 2023 года. Торговые площадки включают автолавки, столы и палатки. Они заработали по следующим адресам:

Кировский район

1. Ул. Большая Садовая, 168/174а

Волжский район

1. Ул. имени Николая Чернышевского, 169

Заводской район

1. Проспект Энтузиастов, 31

2. Площадь имени Орджоникидзе, 1/1

3. Ул. Пензенская, 41

Октябрьский район

1. Ул. 2-я Садовая, 115/121

2. Ул. им. Хользунова А.И., 16/34

Ленинский район

1. Проспект Строителей, 21

2. 1-й проезд Строителей, 2

3. Ул. Ипподромная, 17

4. Ул. Гвардейская, 20

5. Ул. им. Тархова С.Ф., 18

6. Ул. Топольчанская, 1

7. Ул. Перспективная, 27а

Фрунзенский район

1. Ул. Большая Садовая, 149а

2. Ул. Шелковичная, 190.