В Саратовской области празднуют национальный праздник «Сабантуй»

Выступление народного ансамбля

Сегодня, 3 июня, в Саратовской области традиционно празднуют национальный праздник «Сабантуй». Самые масштабные гуляния проходят в поселке Усть-Курдюм, куда съехались сотни людей.

В начале праздничного концерта поздравление от губернатора Романа Бусаргина зачитал министр сельского хозяйства Саратовской области Роман Ковальский.

Конкурс со столбом

- Уже более 30 лет Сабантуй проходит в этом живописном месте, на берегу реки Волга. Он знакомит нас с богатой и самобытной культурой татарского и башкирского народов. Отмечая его, мы отдаем дань уважения их национальным традициям, - сказано в обращении губернатора.

В ходе праздничных гуляний перед гостями выступают народные коллективы из разных муниципалитетов области. Все желающие могли поучаствовать в конкурсах и проверить свою силу и ловкость, а также покататься на коне.

На «Сабантуе» можно было попробовать такие национальные кушанья, как плов по цене 200-250 рублей за порцию и шашлык за 150 рублей шампур.