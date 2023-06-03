Скончался Почетный гражданин Балашовского района Виктор Болмосов

Виктор Болмосов

Сегодня, 3 июня, скончался Почетный гражданин Балашовского района Саратовской области Виктор Болмосов. Покойному было 89 лет, он являлся ветераном труда, а также «Отличником народного просвещения».

Виктор Николаевич Болмосов более 27 лет работал тренером-преподавателем по легкой атлетике в ДЮСШ Балашова. За это время он подготовил пять мастеров спорта СССР. С 1985 года Виктор Николаевич стал заниматься поисковой деятельностью, сплотив вокруг себя увлеченных ребят. В 2002 году в школе открылся Музей Боевой Славы, который ценят в Балашове.

- Занимаясь краеведческой и поисковой работой, Виктор Болмосов принес соотечественникам очень много ценных сведений. Память об этом замечательном человеке, истинном патриоте страны и исследователе родного края навсегда останется в благодарных сердцах балашовцев, - отметил в своем Телеграм-канале глава муниципалитета Павел Петраков.