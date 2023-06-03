В ходе СВО погиб житель Саратова Александр Бабушкин

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В ходе спецоперации на Украине погиб житель Саратова Александр Бабушкин, о чем сообщает городская администрация.

Роман Бусаргин и Лада Мокроусова выразили соболезнования родным и близким военного.

- Наш земляк показал пример мужества и стойкости. Он с честью исполнил свой гражданский и воинский долг. Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким Александра, - выразил соболезнования Роман Бусаргин.

- Светлая память военнослужащему, защищавшему мирное население и свою страну. Скорбим, - выступила Лада Мокроусова.