В Балаковском районе три человека пострадали в ДТП

Фото: Госавтоинспекция

Сегодня утром, 3 июня, в Балаковском районе Саратовской области три человека пострадали в ДТП, о чем сообщила Госавтоинспекция региона.

По предварительным данным, авария произошла в 9:00 возле села Андреевка на 25 километре трассы «Балаково-Духовницкое». Столкнулись ВАЗ- 2110 с 41-лтним мужчиной за рулем и Chevrolet Lanos с 63-летним водителем.

В результате аварии пострадали водитель и 38-летняя пассажирка «десятки», а также 67-летний пассажир иномарки. Все они доставлены в медицинское учреждение. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.