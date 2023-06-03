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НовостиПроисшествия3 июня 2023 8:00

В Балаковском районе три человека пострадали в ДТП

Столкновение ВАЗа и Chevrolet отправило в больницу трех саратовцев
Наталия Калинина
Фото: Госавтоинспекция

Фото: Госавтоинспекция

Сегодня утром, 3 июня, в Балаковском районе Саратовской области три человека пострадали в ДТП, о чем сообщила Госавтоинспекция региона.

По предварительным данным, авария произошла в 9:00 возле села Андреевка на 25 километре трассы «Балаково-Духовницкое». Столкнулись ВАЗ- 2110 с 41-лтним мужчиной за рулем и Chevrolet Lanos с 63-летним водителем.

В результате аварии пострадали водитель и 38-летняя пассажирка «десятки», а также 67-летний пассажир иномарки. Все они доставлены в медицинское учреждение. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.