В Саратовской области к марафону зеленых дел присоединятся более 1000 жителей

Фото: Архив КП Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во Всемирный день окружающей среды, который отмечается 5 июня, в России стартует Всероссийская экологическая акция «Экосистема: марафон зеленых дел». Мероприятие инициировала АНО «Сад памяти». Об этом сегодня, 2 мая сообщает Министерство природных ресурсов и экологии области.

Акция пройдет с 3 по 12 июня по всей стране. В Саратовской области в рамках марафона зеленых дел решено провести несколько мероприятий.

Так, 5 июня в Областном центре экологии, краеведения и туризма состоится экологическое мероприятие «ЭкоГТО», посвященное Дню охраны окружающей среды. В программе будет затрагиваться тема переработки отходов.

Для тех, кто хочет проверить экологическую грамотность, центр запустил онлайн-тест «День охраны окружающей среды». Пройти тест можно с 1 по 10 июня по ссылке.

В рамках экоэкскурсий с 3 по 5 июня в национальном парке «Хвалынский» состоится прогулка по эко-тропам. Участвовать будет более 750 человек. Гостям парка расскажут о редких цветущих растениях, о краснокнижных насекомых, животных и птицах, проведут мастер-класс для детей по изготовлению сувениров из природных материалов.

5 июня Министерство природных ресурсов и экологии Саратовской области проведет субботник на особо охраняемой природной территории Кумысной поляне. Студенты и волонтеры приберутся на смотровой площадке при въезде на поляну.

Всего в масштабных экологических акциях, запланированных в период проведения экомарафона примут участие более 1000 человек.