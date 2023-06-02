Более 500 саратовцев приняли участие в фестивале «Лето в движении»

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В Саратове в День защиты детей на территории новой Набережной прошел фестиваль «Лето в движении», в котором приняли участие более 500 местных жителей. В рамках мероприятия действовало несколько площадок:

– концертно-развлекательная программа «Здравствуй, лето!» (Центр дополнительного образования Октябрьского района);

– мастер-классы по игре на гитаре, оказанию первой медицинской помощи, бисероплетению и воркауту (Молодежное общественное собрание г.Саратова;

– акция «Цвет настроения разный» (активисты из числа «Волонтёров Победы»)

– конкурс рисунка на асфальте по теме «Безопасность дорожного движения» (инспекторы отдела ГИБДД по пропаганде безопасного дорожного движения г. Саратова).

Особое внимание было привлечено к площадке «Театр архитектуры и дизайна» и «PRO-лаборатория», организованной студентами и преподавателями Саратовского государственного технического университета имени Гагарина Ю.А. Там дети смогли представить свое творчество и проявить фантазию. Присутствующие также активно посещали площадки «Аквагрим» и плэнер для юных художников.

Завершением мероприятия стала встреча с Игорем Поповым, который является добровольцем специальной военной операции, ветераном боевых действий на Северном Кавказе, членом Общественного Совета при УМВД России по Саратову, подполковником внутренней службы.

Во время мероприятия участники могли ознакомиться с лучшими работами Всероссийской акции «Мой папа - Герой!», в которой участвовали дети участников специальной военной операции.