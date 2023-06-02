В Саратовской области удвоилось финансирование федеральной программы развития сельских территорий

Фото: Пресс-служба правительства Саратовской области

Финансирование федеральной программы развития сельских территорий в Саратовской области удвоилось. Губернатор Роман Бусаргин поблагодарил министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева за поддержку сёл нашего региона.

По программе область получила в этом году 346 миллионов рублей. В планах региональной власти до конца 2023-го воплотить в жизнь 18 проектов по благоустройству деревень. Здесь построят МФЦ, станции очистки воды, дороги.

Ярким примером важности федеральной поддержки Роман Викторович назвал село Натальино, где комплексная застройка привела к развитию села и росту численности населения с 1700 до 5500 человек.

Местные инициативы поддерживаются и региональным бюджетом, подчеркнул Бусаргин. Из областной казны на усовершенствование инфраструктуры саратовских сел, по словам чиновника, направлено 514 миллионов рублей. В результате реализовано 638 проектов.