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НовостиПроисшествия2 июня 2023 10:00

Жительницу Энгельса обворовали в ломбарде

Горожанин подозревается в краже кошелька
Светлана Курышева
Фото: ГУ МВД по Саратовской области

Фото: ГУ МВД по Саратовской области

В ломбарде на проспекте Строителей в Энгельсе у 55-летней женщины был похищен кошелек, в котором находились 10 200 рублей. Потерпевшая обратилась в полицию.

Благодаря записям с камеры видеонаблюдения, установленной в ломбарде, удалось вычислить преступника. Сотрудниками ППС в отдел полиции был доставлен 51-летний гражданин, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности, в том числе за кражи.

Мужчина рассказал, что деньги уже потратил. Он отправлен под подписку о невыезде и надлежащем поведении, о чем сообщает ГУ МВД по региону.