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НовостиОбщество2 июня 2023 9:07

Жителям Саратовской области предстоят длинные выходные в июне

Елена Маркелова
Фото: Телеграм-канал Время Саратовское Z

Фото: Телеграм-канал Время Саратовское Z

Жителям Саратовской области напомнили, что в июне предстоят длинные выходные. Это связано с празднованием 12 июня Дня России, который в 2023 году выпадает на понедельник.

В связи с этим работающим на пятидневке посчастливится отдохнуть три дня, с 10 по 12 июня включительно. Если человек трудится в режиме шестидневной рабочей недели, выходные для него придутся только на 11 и 12 июня.

В минтруда отметили: для тех, кто будет вынужден работать в выходные и праздник, зарплата за эти дни предусмотрена в двойном размере.