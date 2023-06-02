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НовостиПроисшествия2 июня 2023 8:16

72-летний саратовец перевел «брокеру» около 900 тысяч рублей в желании выгодно инвестировать

Елена Маркелова
Архив КП

Архив КП

Фото: Мария ЛЕНЦ

72-летний саратовец стал очередной жертвой дистанционных мошенников. О случившемся сообщила пресс-служба городского МВД.

В заявлении в полицию Волжского района мужчина изложил, что звонок от инкогнито получил 5 января. Тот назвался брокером газовой компании. Он пообещал пенсионеру помочь выгодно инвестировать, если саратовец скачает специальное предложение, что последний и сделал. После этого в жажде прибыли он три месяца переводил звонившему личные средства. Общая сумма перевода составила 881 тысячу рублей. В итоге он не получил прибыли и лишился собстенных сбережений.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в крупном размере».