Саратовская область начала поставки металлолома в крупные регионы России

Фото: Пресс-служба Минпромэнерго Саратовской области

232 лицензиата в Саратовской области занимаются заготовкой, хранением и переработкой металлолома. По сообщению регионального минпромэнерго, это позволяет профильным предприятием обеспечивать сырьем не только местный рынок, но и поставлять в крупные субъекты федерации.

Основными потребителями лома черных металлов от саратовских заготовителей в ведомстве назвали Саратовскую, Волгоградскую и Ростовскую области. География отгрузки цветного металлолома тоже обширна и включает Пензенскую, Ленинградскую, Московскую области, Мордовию.

В министерстве напомнили, что с 1 сентября прошлого года услуга, связанная с лицензированием деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации металлолома, предоставляется исключительно посредством Госуслуг. За это время в минпромэнерго поступило 144 заявления. Ведомство прекратило деятельность семи лицензиатов. Шесть юрлиц, напротив, получили разрешение на работу по данному профилю.